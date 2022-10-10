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    Больше 700 российских чиновников — Бастрыкин велел установить, кто именно из СБУ обьявил их в розыск

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    Председатель Следкома Александр Бастрыкин требует дать правовую оценку действиям СБУ, по чьей инициативе в розыске оказались Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко и еще порядка 700 представителей российской власти.

    О том, что в базе розыска МВД Украины несколько сотен российских чиновников, пресс-служба Бастрыкина сообщила 10 октября — ранее эта информация звучала, но не была официально подтверждена. Все, кто находится в розыске, подозреваются по статье 110 уголовного кодекса Украины — покушение на территориальную целостность страны.

    Сперва сообщалось, что в базу внесен Дмитрий Медведев. Бастрыкин потребовал возбудить дело против тех, кто возбудил дело.

    Кроме Медведева, подтвердили в СБУ, в розыск объявлены Патрушев, Колокольцев, Бортников, Володин, Матвиенко, Шойгу и Нарышкин.

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