СК ответил уголовным делом на дело СБУ в отношении Дмитрия Медведева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации об уголовном преследовании СБУ в отношении Дмитрия Медведева. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба СК России.
«Как стало известно, СБУ объявила Д. А. Медведева в розыск, такая информация следует из базы данных МВД Украины», — говорится в сообщении ведомства.
В нем также подчеркивается, что «решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».
Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела следователям предстоит установить конкретных представителей СБУ, «принявших незаконные решения».
Ранее стало известно о том, что Украина объявила в розыск зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.