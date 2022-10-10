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    СК ответил уголовным делом на дело СБУ в отношении Дмитрия Медведева

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации об уголовном преследовании СБУ в отношении Дмитрия Медведева. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба СК России.

    «Как стало известно, СБУ объявила Д. А. Медведева в розыск, такая информация следует из базы данных МВД Украины», — говорится в сообщении ведомства.

    В нем также подчеркивается, что «решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».

    Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела следователям предстоит установить конкретных представителей СБУ, «принявших незаконные решения».

    Ранее стало известно о том, что Украина объявила в розыск зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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    Комментарии 5

    27457061710 Окт 2022 в 19:00
    Шах и мат
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