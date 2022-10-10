Бортников, Володин, Матвиенко, Шойгу — СБУ обьявила в розыск не только Медведева

В базу розыска МВД Украины включен не только зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В ней практически вся правящая в России верхушка.

Вслед за информацией о розыске Медведева российские СМИ 10 октября сообщили, что в базе также есть официальный представитель МИД Мария Захарова и Игорь Конашенков от Минобороны.

СБУ подтвердила информацию о розыске и добавила, что в базу также внесены директор ФСБ Бортников, спикер Госдумы Володин, глава Росгвардии Золотов, министр МВД Колокольцев, спикер Совфеда Матвиенко, директор СВР Нарышкин, глава Минобороны Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев.