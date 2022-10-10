    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    767мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.25eur59.98

    Бортников, Володин, Матвиенко, Шойгу — СБУ обьявила в розыск не только Медведева

    2617
    11 комментариев

    В базу розыска МВД Украины включен не только зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В ней практически вся правящая в России верхушка.

    Вслед за информацией о розыске Медведева российские СМИ 10 октября сообщили, что в базе также есть официальный представитель МИД Мария Захарова и Игорь Конашенков от Минобороны.

    СБУ подтвердила информацию о розыске и добавила, что в базу также внесены директор ФСБ Бортников, спикер Госдумы Володин, глава Росгвардии Золотов, министр МВД Колокольцев, спикер Совфеда Матвиенко, директор СВР Нарышкин, глава Минобороны Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев.

    По некоторой информации, в базе оказалось несколько сотен российских чиновников, включая большую часть депутатов Госдумы.

    После новостей о внесении в базу Медведева глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении тех, кто возбудил дело в отношении Медведева. Экс-президента России ищут по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close