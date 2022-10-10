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    Мобилизация

    Проводы мобилизованных под Петербургом закончились пожаром в администрации. Предполагаемый поджигатель задержан

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    Посиделки в бане с мобилизованными привели петербуржца к зданию администрации в Гатчинском районе. Мужчина решил огнём отомстить за полученные повестки.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, сотрудники центра «Э» задержали 33-летнего Михаила по подозрению в поджоге здания администрации в Ленобласти.

    24 сентября мужчина решил навестить мать, проживающую в деревне Сяськелево. Там он узнал, что несколько друзей детства получили повестки. Проводы устроили в бане у одного из мобилизованных. Когда градус посиделок достиг предела, Михаил решил перейти к действиям. Ведь ему самому неоднократно звонили из военкомата, но он не брал трубку.

    По версии следствия, петербуржец направился к деревенской администрации как к источнику повесток. С помощью канистры с горючим, верёвки и двух пустых бутылок пива совершил поджог, а на следующее утро избавился от одежды, в которой его могли видеть случайные свидетели.

    При разговоре с полицейскими Михаил вину отрицать не стал. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Ущерб от пожара в администрации оценили в миллион рублей.

    Ранее суд арестовал молодого человека, обвиняемого в поджоге здания с табличкой «военкомат» в Ломоносове.

    © Фонтанка.Ру

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