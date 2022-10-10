На Крымском мосту машины проходят полный досмотр, выросла пробка. Застрявшим туристам разрешили пожить бесплатно

Транспортных ограничений для туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, сейчас нет. Об этом сообщила 10 октября глава Ростуризма Зарина Догузова. Легковые автомобили на Крымском мосту, по её словам, проходят полную процедуру осмотра.

«Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развёрнуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», — написала Догузова в своём телеграм-канале.



Поезда, которым вчера пришлось встать, были переправлены в Анапу и Алушту, а к сегодняшнему утру уже доехали до пунктов назначения. 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Их всех проинформировали о том, что следует делать, через туроператоров и отели. «Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек. По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации», — отмечает Догузова.

По данным ТАСС, перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи образовалась многочасовая автомобильная пробка. Судя по «Яндекс. Картам», её длина составляет около 2,6 километра, а бордовый цвет означает, что поток движется очень медленно, примерно со скоростью пешехода.



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