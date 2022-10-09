«Посмотри срочно в Интернете, где в нашем городе находится «роддом имени Путина», — однажды ранним осенним утром услышал я, как молодой стажер на ресепшен отеля шепотом просил старшего коллегу ему помочь. «Мне нужно найти и показать на карте этот роддом — нашим ВИП-гостям из Китая».

Администратор начал судорожно стучать по клавишам, пытаясь найти требуемую информацию. Но безуспешно. «Да ткни ты ему в любой роддом на карте, главное — недалеко от отеля», — с еще большим удивлением услышал я в ответ. И решил вмешаться в разговор. Я обратился по-английски к пожилому китайцу — с просьбой еще раз уточнить, что он имел в виду.

Его английский поверг меня в полное уныние. Я осознал, что оказался полностью бессилен перед гостем. Кроме хаотичного потока странных звуков, я не смог ничего разобрать. Не теряя надежды, я переспросил гостя еще раз. Но с разочарованием осознал, что пытаться разобрать слова и понять постояльца не имело никакого смысла. С каждой новой попыткой звуки становились все более странными. И совершенно неразборчивыми. А взгляд гостя — напряженным и недовольным. «С чего вы взяли, что гость вообще спрашивает про Путина?» — так же шепотом слегка растерянно поинтересовался я в ответ.

«Вот бумажка — тут все написано», — протянул мне коллега в ответ клочок бумаги, исписанный гостем от руки. Распознать латинские буквы оказалось проще. Среди набора странных английских слов четко читались четыре известных мне слова, написанных между собой странным образом через тире «больница — родится — имя Путин». «И вправду гость разыскивает роддом имени Путина», — подумалось мне. «Обратите внимание, что между словами «имя» и «Путин» тире не стоит, — заметил другой коллега. — Гость, видимо, интересуется местом, где родился Путин.

Мы согласились с доводами сообразительного администратора, легко нашли в Интернете информацию. Будущий президент родился совсем недалеко от отеля, буквально в полукилометре, в знаменитой «Снегиревке». Администраторы показали гостю адрес роддома на карте. И отправили всю семью постояльца к известному зданию на улице Маяковского. Похожими вопросами о ленинградском периоде жизни нашего президента китайские гости все чаще стали засыпать консьержей отеля.

Менеджеры, в свою очередь, либо быстро находили нужную информацию в Интернете, либо с ходу придумывали то, что первым приходило на ум.

Про рождение в «Снегиревке» все усвоили быстро. Но к разнообразным вопросам про дальнейшую жизнь будущего президента молодежь явно была не готова. В ход пошли легенды. Так, один молодой администратор однажды, дабы поскорее избавиться от пытливых и плохо говорящих на иностранных языках китайцев, сразу после «Снегиревки» «отправил родителей с маленьким Володей — на ПМЖ в Москву». Сотрудник объяснил ошарашенным гостям, что в Питере им искать больше нечего. Ведь родители — сразу после рождения сына — почувствовали, что мальчик вырастет и обязательно станет президентом. И увезли сына в столицу.

«Президентами у нас становятся только в Москве», — убеждал растерянных постояльцев находчивый стажер. Довольные коротким и четким ответом китайские гости вмиг направились к «Снегиревке», радуясь тому факту, что культурная программа закончится быстро и близко от отеля. И можно будет сразу бежать в торговые центры. В Москве туристов ждало очередное разочарование. Интересующих их исторических мест молодости ВВП не нашлось и в столице. Московский отельер, видимо, решил не сдавать своих петербургских коллег. И рассказал гостям, что все московские адреса, где жил и работал молодой ВВП, давно засекречены, мотивируя это тем, что «Путин сейчас президент».

Китайцы охотно поверили. И радостно побежали в очередной торговый центр. Консьерж на всякий случай порекомендовал туристам — в случае путешествия в Германию — искать интересующие их места в Дрездене.

Вся правда открылась иностранцам только по возвращении домой. Разгневанные китайцы детально описали всю историю своих бесед с консьержами в обеих гостиницах в подробной жалобе, которую «Гельвеция» и московский отель получили от китайского туроператора. А в качестве компенсации туристы требовали отправить их в Германию. В Дрезден. Бесплатно. В следующие годы количество и разнообразие вопросов про детство и молодые ленинградские годы ВВП росло. Гостей из Китая все чаще интересовали начальная школа, первая квартира, вуз, где учился президент России, место работы молодого Путина. И даже как он познакомился со своей будущей женой. «У китайцев другой образ мышления — имперский. Он свойственен многим древним азиатским цивилизациям», — объяснял мне один известный китаевед. — У них своеобразные вкусы, воспитание и привычки в быту — совершенно другая культура и другой менталитет».

Так и с культурой. У них совершенно особые представления об истории, культуре и религии. К примеру, китайцы безразличны к нашему православию. И соборы и церкви для них лишь красивые архитектурные объекты. Заходить вовнутрь совсем не обязательно. А озеро Байкал и наша природа им гораздо интереснее дворцов Петербурга. То же и с нашими историческими личностями и событиями: Ленин, революция, коммунизм и социализм, а с недавних пор и Путин, вызывают у современных образованных китайцев повышенный интерес. Причем именно у образованных! «Другим не интересно ничего, кроме своего — китайского». Он рассказал мне, что массовый китайский турист — очень своеобразный и специфичный. Китайцам не нужны образованные местные лицензированные гиды. Они дорого стоят. И их легко заменяют «свои», привезенные тем же рейсом из Поднебесной. Китайские гиды практически ничего не знают о чужой стране. Зато хорошо говорят по-китайски. «Свои» обычно несут то, что первое приходит им в голову. Оказывается, «Китайский дворец в Ораниенбауме» и «Китайская деревня» в Царском Селе были построены китайскими императорами. И едва уцелели в период правления русских царей. А Ленин выгнал Петра Первого из Зимнего дворца во время революции.

Великий русский поэт Пушкин вовсе не был русским. А был чернокожим иностранцем, присланным в Россию одним африканским царем. Поэт впоследствии получил российское гражданство. А русскому языку его обучила красавица жена. И кстати, в России мужчин очень мало — всего сорок пять процентов. По простой причине: ведь русские женщины питаются мясом и мясными продуктами. А это влияет на уровень кислоты в организме. И они рожают только девочек. А китайские женщины больше употребляют в пищу овощи. И поэтому рожают в основном мальчиков. «Давайте соберем всю информацию. И сделаем буклет под названием «Путинские места», — однажды предложила начальник службы приема и размещения. — Так проще стандартизировать ответы молодых сотрудников, обучать их. А главное — избежать глупостей, которые несут многие администраторы по незнанию. Брошюры можно давать заинтересованным туристам на руки. Это экономит время. В конце концов, мы давно ведь раздаем брошюры — «Петровский Петербург», «Город Достоевского», «Ленинские места и революция», «Пеший Петербург» и другие. Добавим и эту».