    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    5 м/с, ю-з

    757мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98
    ТЕМА ДНЯ

    Крымский мост

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Музыка

    «Все боятся красной кнопки». Земфира выпустила новый мини-альбом

    3307
    2 комментария

    В первую минуту 8 октября Земфира выпустила мини-альбом «Земфира от Луки». В нем четыре композиции — II, «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».

    Песни написаны в стилистически новом для артистки музыкальном звучании, а их тексты отличает актуальность тем — нервное напряжение, разлука, эмиграция, смерть, выбор, неожиданный трагический финал.

    Поклонники по-разному отозвались о новой работе «Земфиры». Кто-то раскритиковал за «пустоту и чернуху», вторичную музыку и слабые тексты. Другие это мнение не разделили. «Она прекрасная, сочная, целая и зрелая со своей позицией, которая так или иначе сквозила на протяжении всего творчества, — написал поклонник по имени Игорь. — Уровень искренности текста удивляет все больше с каждым релизом». «У меня есть ты, у тебя есть я, двое против всех — ну отличная модель мира в сегодняшнее время», — цитируя песню, заключил другой комментатор, Лео.

    В предыдущий раз мини-альбом певицы выходил в 2021 году — это был летний по духу и времени появления EP «Ах».

    В марте Земфира опубликовала в соцсетях снимок с коллегами, сделанный за кулисами пацифистского концерта в Лондоне, на котором выступал Оксимирон* (7 октября признан Минюстом физлицом-иноагентом), а специальным гостем был Борис Гребенщиков.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close