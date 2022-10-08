«Все боятся красной кнопки». Земфира выпустила новый мини-альбом

В первую минуту 8 октября Земфира выпустила мини-альбом «Земфира от Луки». В нем четыре композиции — II, «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».



Песни написаны в стилистически новом для артистки музыкальном звучании, а их тексты отличает актуальность тем — нервное напряжение, разлука, эмиграция, смерть, выбор, неожиданный трагический финал.



Поклонники по-разному отозвались о новой работе «Земфиры». Кто-то раскритиковал за «пустоту и чернуху», вторичную музыку и слабые тексты. Другие это мнение не разделили. «Она прекрасная, сочная, целая и зрелая со своей позицией, которая так или иначе сквозила на протяжении всего творчества, — написал поклонник по имени Игорь. — Уровень искренности текста удивляет все больше с каждым релизом». «У меня есть ты, у тебя есть я, двое против всех — ну отличная модель мира в сегодняшнее время», — цитируя песню, заключил другой комментатор, Лео.

