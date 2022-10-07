В Смольном тоже решили не праздновать Новый год ради экономии

Празднование Нового года для сотрудников администрации Петербурга решили отменить. Об этом 7 октября пишет вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
«Также город принял решение отказаться от расходов, связанных с празднованием Нового года для сотрудников городской администрации», — сообщил он.
Ранее стало известно, что в Петербурге не состоятся новогодний концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце. Сэкономленные деньги власти хотят направить на закупку дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизованных и добровольцев.
В пятницу вечером РИА Новости и «Интерфакс» сообщили о том, что в Кремле инициативу отменить часть новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге, Ленобласти и Нижнем Новгороде назвали «явно преждевременной и непроработанной». Отметим, что мнение администрации президента появилось в СМИ несколько позже, чем вышел пост Пиотровского.