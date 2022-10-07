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    Боевые действия на Украине

    Зеленский объяснил свои слова о «превентивном ударе» по России

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    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивным ударом» по России имел в виду новые санкции. Об этом он сказал 7 октября в интервью BBC.

    Он утверждает, что его слова были неправильно поняты из-за якобы неверного перевода, а Россия «ретранслировала их по-своему». Также Зеленский считает, что санкции могут «заставить» Россию покинуть Запорожскую АЭС.

    Ранее Зеленский призвал НАТО к «превентивным ударам» по России, чтобы исключить возможность применения Москвой ядерного оружия. В офисе президента сказали, что речь идет о санкциях. Однако Москва увидела в этих словах «призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

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