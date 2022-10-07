Контролер и охранник задержаны в Петербурге по делу о сексе со школьницей. Она принимала их дома в один день

Двое петербуржцев задержаны по подозрению в интимных отношениях со школьницей. По предварительным данным, они пришли к ней в гости в один и тот же день.



Первый задержанный — 18-летний контролер магазина одежды, против которого уже возбуждено дело о половом сношении с 13-летней. Он находится под подпиской о невыезде. Теперь в истории появился еще один персонаж: 34-летний охранник, который познакомился с девочкой в соцсети, стало известно «Фонтанке» 7 октября. Следствие полагает, что оба мужчины пришли к девочке 5 октября и совершили с ней половое сношение.

