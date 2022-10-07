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    Контролер и охранник задержаны в Петербурге по делу о сексе со школьницей. Она принимала их дома в один день

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    Двое петербуржцев задержаны по подозрению в интимных отношениях со школьницей. По предварительным данным, они пришли к ней в гости в один и тот же день.

    Первый задержанный — 18-летний контролер магазина одежды, против которого уже возбуждено дело о половом сношении с 13-летней. Он находится под подпиской о невыезде. Теперь в истории появился еще один персонаж: 34-летний охранник, который познакомился с девочкой в соцсети, стало известно «Фонтанке» 7 октября. Следствие полагает, что оба мужчины пришли к девочке 5 октября и совершили с ней половое сношение.

    Прошлым вечером охранника задержали в Шушарах, отвезли в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве. Вероятно, уголовное дело возбудят и по этому эпизоду.

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