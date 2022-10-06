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    Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовными судами и закрывает для них порты

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    Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовными судами, теперь они могут доставлять рыбу только в три порта на севере страны. Об этом 6 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

    Власти Норвегии решили, что российские суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд, где их ждёт таможенная проверка. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд уточнила, что Норвегия не должна стать транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию.

    Министр рыбной промышленности Бьорнар Шэран отметил важность сотрудничества с Москвой, подчеркнув, что, несмотря на новые ограничения, рыболовные суда по-прежнему выведены из-под тотальных запретов. Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд — основные порты, куда поставлялась российская рыба.

    Изменения вступят в силу в ближайшее время, сказано в заявлении МИД.

    В апреле ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил кораблям под флагом РФ заходить в порты Евросоюза. С мая ограничения ввела Норвегия: порты закрыли для российских коммерческих судов, сделав исключение для рыболовных.

    6 октября Евросоюз принял новый — восьмой — пакет санкций против России.

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