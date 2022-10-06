Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовными судами и закрывает для них порты

Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовными судами, теперь они могут доставлять рыбу только в три порта на севере страны. Об этом 6 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.



Власти Норвегии решили, что российские суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд, где их ждёт таможенная проверка. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд уточнила, что Норвегия не должна стать транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию.