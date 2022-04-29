Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России

Норвегия закрыла единственный пункт пропуска, находящийся на российско-норвежской границе, Стурскуг. Теперь он будет закрыт для грузовиков из РФ, также вводится запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Об этом 29 апреля сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу МИД Норвегии Анникен Уитфельдт.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — рассказала министр.

