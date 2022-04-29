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    Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России

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    2 комментария

    Норвегия закрыла единственный пункт пропуска, находящийся на российско-норвежской границе, Стурскуг. Теперь он будет закрыт для грузовиков из РФ, также вводится запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Об этом 29 апреля сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу МИД Норвегии Анникен Уитфельдт.

    «Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — рассказала министр.

    Также Норвегия закроет и порты для захода российских судов. Исключение сделано для рыболовного флота. «Два из трех российских судов смогут заходить в порты, как и прежде», — уточняют в телекомпании.

    Запрет начнет действовать с 7 мая.

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    Комментарии (2)

    morzh
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    Гера-Фотич
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