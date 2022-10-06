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    В Петербурге суд арестовал пассажира автобуса, которого в пути накрыл приступ русофобии

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    Приморский районный суд заключил под стражу Ихлоса Сапарбаева, который в словесной форме выразил ненависть к русским в автобусе № 208 у станции метро «Удельная». Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Накануне мигранту Сапарбаеву было предъявлено обвинение. Вину он признал и даже извинился на камеру. У суда сегодня просил домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 3 декабря.

    Напомним, СК посчитал пьяные выходки пассажира автобуса в Приморском районе «возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства». Дело возбуждено по 282 статье УК РФ.

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