В Петербурге суд арестовал пассажира автобуса, которого в пути накрыл приступ русофобии

Приморский районный суд заключил под стражу Ихлоса Сапарбаева, который в словесной форме выразил ненависть к русским в автобусе № 208 у станции метро «Удельная». Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Накануне мигранту Сапарбаеву было предъявлено обвинение. Вину он признал и даже извинился на камеру. У суда сегодня просил домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 3 декабря.

