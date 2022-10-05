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    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении дебошира, оскорблявшего пассажиров по национальному признаку в Петербурге

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    Следственный комитет посчитал пьяные выходки пассажира автобуса в Приморском районе «возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства».

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 5 октября, дело по такой статье возбуждено после задержания 37-летнего иностранца.

    По версии следствия, он публично во время поездки высказывал националистические идеи, а также сопровождал их угрозой насилия.

    «Фонтанка» писала, что Центр «Э» задержал жителя Приморского района после того, как в Сеть попало видео с его выступлением в автобусе от 2 октября.

    После того как мужчину доставили в отдел полиции, он начал извиняться и уверять, что был так пьян, что не помнит ничего.

    Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

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