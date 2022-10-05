«Извините меня, все русские. Я не помню, что наговорил». Полиция Петербурга задержала мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 октября, силовики увидели ролик, который сняли пассажиры автобуса 208 у станции метро «Удельная» еще 2 октября в ходе мониторинга Сети. При этом в полицию на националистические слова нетрезвого мужчины заявлений не поступало.

Сотрудники полиции Петербурга оперативно нашли дебошира, который в салоне автобуса в Выборгском районе агрессивно высказывался по поводу национальности пассажиров.

«Тем не менее сотрудники Центра «Э» провели оперативно-разыскные мероприятия и в течение нескольких часов установили и задержали автобусного дебошира», — сообщает главк.

Мужчина оказался 37-летним приезжим из одной из стран бывшего СССР. Вместе с матерью он живет в Красногвардейском районе и подрабатывает частным ремонтом квартир. Ранее уже привлекался за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Оперативники пришли к нему в квартиру, и уже там он начал каяться в содеянном.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

По словам задержанного, он был сильно пьян в тот день и ничего не помнит.

«Извините меня за пьянство, извините меня, все русские. Я не помню, что наговорил», — уверяет мужчина на видео, которое распространило ГУ МВД.



В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

