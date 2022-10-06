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    Уголовный розыск нашел в изоляторе подозреваемого в изнасиловании школьницы в заброшенном доме на юге Петербурга

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    Девятиклассник, задержанный по делу об изнасиловании девочки на Российском проспекте, подозревается в аналогичном эпизоде по Кировскому району Петербурга.

    По версии следствия, именно он заманил через мессенджер 2 октября 14-летнюю местную жительницу в заброшенный дом на улице Лени Голикова, и изнасиловал её.

    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали 15-летнего 3 октября по подозрению в изнасиловании сверстницы, которую он зазвал через мессенджер на свидание и насильно завел в парадную дома на Российском проспекте.

    По обоим делам возбуждены уголовные дела. Молодой человек находится в ИВС.

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