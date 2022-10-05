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    На юге Петербурга ищут подростка, который завел сверстницу в заброшенный дом и изнасиловал

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    Знакомство в мессенджере закончилось преступлением в Кировском районе Петербурга.

    В полицию родители 14-летней местной жительницы обратились 3 октября около половины одиннадцатого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября. Они сообщили, что лишь спустя сутки девочка смогла им рассказать, что 2 октября встретилась с парнем лет 15, с которым познакомилась в одном из телеграм-каналов. Молодой человек завел её в заброшенный дом на улице Лени Голикова и изнасиловал.

    Возбуждено уголовное дело.

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