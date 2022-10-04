Девятиклассника задержали в Петербурге по делу об изнасиловании девочки-подростка

Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из Невского района оперативно установили предполагаемого обидчика девочки, которая подверглась сексуальному насилию на свидании.
Подозреваемым оказался 15-летний житель Центрального района Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября. Его задержали в квартире в Дегтярном переулке накануне около 6 утра.
По версии следствия, молодой человек пригласил на встречу 14-летнюю девочку, с которой познакомился в Интернете. Он якобы назначил ей встречу у станции метро «Проспект Большевиков». А потом насильно завел в парадную дома на Российском проспекте и на 16-м этаже совершил насильственные действия сексуального характера.
Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.
Возбуждено уголовное дело.
Молодого человека поместили в ИВС.