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    Девятиклассника задержали в Петербурге по делу об изнасиловании девочки-подростка

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    Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из Невского района оперативно установили предполагаемого обидчика девочки, которая подверглась сексуальному насилию на свидании.

    Подозреваемым оказался 15-летний житель Центрального района Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября. Его задержали в квартире в Дегтярном переулке накануне около 6 утра.

    По версии следствия, молодой человек пригласил на встречу 14-летнюю девочку, с которой познакомился в Интернете. Он якобы назначил ей встречу у станции метро «Проспект Большевиков». А потом насильно завел в парадную дома на Российском проспекте и на 16-м этаже совершил насильственные действия сексуального характера.

    Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

    Возбуждено уголовное дело.

    Молодого человека поместили в ИВС.

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