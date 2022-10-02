Знакомство в интернете закончилось для девочки-подростка изнасилованием в парадной многоэтажки

Полиция Невского района ищет педофила, который воспользовался доверчивостью школьницы. С девочкой он познакомился в интернете.
В отдел 14-летняя девочка пришла вместе с родителями накануне, стало известно «Фонтанке» 2 октября.
По предварительной информации, она завязала знакомство в сети с парнем. Он назначил ей встречу у станции метро «Проспект Просвещения». Мужчина, по предварительной информации, силой завел её на 16-й этаж дома на Российском проспекте и изнасиловал.
Девочка дошла до подруги, оттуда её уже забрали родители.
Пострадавшую отвезли в больницу, где зафиксировали травмы низа живота.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.