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    Знакомство в интернете закончилось для девочки-подростка изнасилованием в парадной многоэтажки

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    Полиция Невского района ищет педофила, который воспользовался доверчивостью школьницы. С девочкой он познакомился в интернете.

    В отдел 14-летняя девочка пришла вместе с родителями накануне, стало известно «Фонтанке» 2 октября.

    По предварительной информации, она завязала знакомство в сети с парнем. Он назначил ей встречу у станции метро «Проспект Просвещения». Мужчина, по предварительной информации, силой завел её на 16-й этаж дома на Российском проспекте и изнасиловал.

    Девочка дошла до подруги, оттуда её уже забрали родители.

    Пострадавшую отвезли в больницу, где зафиксировали травмы низа живота.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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