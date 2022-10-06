Прогулка вооруженного иностранца перед Армянской церковью на Невском стала уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело после задержания мужчины с карабином у Армянской апостольской церкви святой Екатерины. Ему вменяют незаконное ношение оружия.



Фигурант уже сидит в изоляторе временного содержания, стало известно «Фонтанке» 6 октября. Кроме охотничьего карабина, у 47-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья с собой были травматический пистолет и три ножа.

Как писала «Фонтанка», с этим арсеналом мужчина прогуливался у дома 46 по Невскому проспекту прошлым вечером. По предварительным данным, он был нетрезв.

