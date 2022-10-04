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    Нетрезвого иностранца с карабином задержала полиция неподалеку от Армянской церкви на Невском

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    2 комментария

    Прогулка по центру Петербурга закончилась в отделе полиции для вооруженного до зубов мужчины. Об этом 4 октября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    Сигнал о странном человеке с признаками алкогольного опьянений, который держал при себе нечто похожее на оружие, поступил правоохранителям в 15:14. Он бродил у дома 46 по Невскому проспекту, неподалеку оттуда расположена Армянская апостольская церковь святой Екатерины.

    Прибывшие полицейские задержали мужчину. При себе у 47-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья нашли охотничий карабин, травматический пистолет и нож. Сейчас стражи порядка выясняют, с какой целью он «выгуливал» свой арсенал и законно ли он его держал.

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    Комментарии 2

    Laska7704 Окт 2022 в 19:12
    доброволец?
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