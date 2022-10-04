Нетрезвого иностранца с карабином задержала полиция неподалеку от Армянской церкви на Невском

Прогулка по центру Петербурга закончилась в отделе полиции для вооруженного до зубов мужчины. Об этом 4 октября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



Сигнал о странном человеке с признаками алкогольного опьянений, который держал при себе нечто похожее на оружие, поступил правоохранителям в 15:14. Он бродил у дома 46 по Невскому проспекту, неподалеку оттуда расположена Армянская апостольская церковь святой Екатерины.

