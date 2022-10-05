Россия будет поставлять нефть покупателям только по рыночным ценам. Об этом 5 октября заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая прошла в Вене.

«Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», – сказал он (цитата по РИА Новости).

