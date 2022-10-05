Россия будет поставлять нефть покупателям только по рыночным ценам. Об этом 5 октября заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая прошла в Вене.
«Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», – сказал он (цитата по РИА Новости).
По его словам, Россия против подобной меры, так как это может привести к временному сокращению добычи нефти в РФ и росту цен. Кроме того, он добавил, что это может повлечь увеличение затрат на доставку сырья и задержки в поставках, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на то, чтобы сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Потолок цен на российскую нефть согласован Евросоюзом в рамках нового пакета антироссийских санкций.