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    Reuters: Члены ОПЕК+ договорились о серьезном сокращении добычи нефти

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    Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на то, чтобы сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Об этом днем 5 октября сообщает Reuters со ссылкой на три источника в комитете.

    Сразу после появления первой информации стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE начала расти.

    Это сокращение — крупнейшее с 2020 года. Reuters отмечал, что решение о двухмиллионном сокращении добычи может стимулировать восстановление стоимости барреля. Три месяца назад его цена достигала 120 долларов, сейчас — около 90. Стоимость может пойти вверх на фоне опасений по поводу глобальной экономической рецессии.

    Как отмечает Bloomberg, Саудовская Аравия также может объявить о дополнительном добровольном сокращении собственной добычи нефти.

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