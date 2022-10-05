Reuters: Члены ОПЕК+ договорились о серьезном сокращении добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на то, чтобы сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Об этом днем 5 октября сообщает Reuters со ссылкой на три источника в комитете.



Сразу после появления первой информации стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE начала расти.



Это сокращение — крупнейшее с 2020 года. Reuters отмечал, что решение о двухмиллионном сокращении добычи может стимулировать восстановление стоимости барреля. Три месяца назад его цена достигала 120 долларов, сейчас — около 90. Стоимость может пойти вверх на фоне опасений по поводу глобальной экономической рецессии.