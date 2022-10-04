Politico: Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Об этом 4 октября пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.



По данным издания, в среду представители ЕС утвердят окончательную версию текста.

Против возможного потолка цен на российскую нефть раньше выступали Венгрия и Кипр.



28 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о восьмом пакете санкций в отношении России, включающем запрет импорта российских продуктов и потолок цен на российскую нефть.

