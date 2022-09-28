Глава ЕК предложила новый пакет санкций против России

ЕК также предложила запретить гражданам ЕС входить в состав органов управления государственных компаний в России. Кроме того, говорилось о расширении списка запрещённых к поставке в РФ авиационной продукции, электронных компонентов и химических веществ.

В числе рестрикций — новый запрет на импорт российских продуктов, что, как ожидается, лишит Россию доходов в размере 7 млрд евро.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о восьмом пакете санкций в отношении России. Об этом 28 сентября сообщает Bloomberg .

ЕС введёт санкции против лиц, которые будут обходить рестрикции против РФ. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть.

Прежде чем санкции будут введены, их должны единогласно одобрить 27 государств-членов Европейского союза.