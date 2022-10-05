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    ЗакС Петербурга обратится к Мишустину с просьбой ввести сертификацию охранников учебных заведений после Ижевска

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    Депутаты Петербурга предложили ввести обязательное лицензирование охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в школах, детсадах и других социальных объектах. С таким предложением Законодательное собрание обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину. Проект документа на заседании 5 октября был принят в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Авторами обращения выступила группа депутатов от «Единой России». Премьер-министра попросят рассмотреть возможность корректировки требований к организациям, которые могут заключать договоры на охрану учебных заведений.

    В частности, речь идет о введении обязательной сертификации деятельности таких охранных организаций. Сертификацию предлагается отдать специальной комиссии, в ее состав будет входить представитель Нацгвардии. Кроме того, авторы предложили установить квалификационные требования к охранникам: предельный возраст, уровень физподготовки, владение навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты.

    Также депутаты предложили подумать о требованиях к оборудованию рабочих мест охранников: организовать не менее двух постов в учебном заведении и оснастить охранников средствами защиты, в частности электрошокерами, травматическим и газовым оружием.

    Как пояснил один из авторов, Алексей Далматов, в Росгвардии просто нет необходимого количества сотрудников, чтобы охранять все городские школы.

    С инициативой авторы выступили после трагедии в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 17 человек, из них 11 — дети.

    Стрельба в школе № 88 на Пушкинской улице в Ижевске началась 26 сентября около 10 утра по московскому времени. Мужчина в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям. Следствие полагает, что стрелял бывший выпускник школы, 34-летний Артём Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой.

    В Минцифры собираются принять решение об «обсуждении общего влияния компьютерных игр», поскольку «стоявший на учете и страдавший шизофренией убийца играл в них».

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