ЗакС Петербурга обратится к Мишустину с просьбой ввести сертификацию охранников учебных заведений после Ижевска

Депутаты Петербурга предложили ввести обязательное лицензирование охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в школах, детсадах и других социальных объектах. С таким предложением Законодательное собрание обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину. Проект документа на заседании 5 октября был принят в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Авторами обращения выступила группа депутатов от «Единой России». Премьер-министра попросят рассмотреть возможность корректировки требований к организациям, которые могут заключать договоры на охрану учебных заведений.
В частности, речь идет о введении обязательной сертификации деятельности таких охранных организаций. Сертификацию предлагается отдать специальной комиссии, в ее состав будет входить представитель Нацгвардии. Кроме того, авторы предложили установить квалификационные требования к охранникам: предельный возраст, уровень физподготовки, владение навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты.
Также депутаты предложили подумать о требованиях к оборудованию рабочих мест охранников: организовать не менее двух постов в учебном заведении и оснастить охранников средствами защиты, в частности электрошокерами, травматическим и газовым оружием.
Как пояснил один из авторов, Алексей Далматов, в Росгвардии просто нет необходимого количества сотрудников, чтобы охранять все городские школы.
С инициативой авторы выступили после трагедии в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 17 человек, из них 11 — дети.