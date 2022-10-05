ЗакС Петербурга обратится к Мишустину с просьбой ввести сертификацию охранников учебных заведений после Ижевска

Депутаты Петербурга предложили ввести обязательное лицензирование охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в школах, детсадах и других социальных объектах. С таким предложением Законодательное собрание обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину. Проект документа на заседании 5 октября был принят в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Авторами обращения выступила группа депутатов от «Единой России». Премьер-министра попросят рассмотреть возможность корректировки требований к организациям, которые могут заключать договоры на охрану учебных заведений.



В частности, речь идет о введении обязательной сертификации деятельности таких охранных организаций. Сертификацию предлагается отдать специальной комиссии, в ее состав будет входить представитель Нацгвардии. Кроме того, авторы предложили установить квалификационные требования к охранникам: предельный возраст, уровень физподготовки, владение навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты.

Также депутаты предложили подумать о требованиях к оборудованию рабочих мест охранников: организовать не менее двух постов в учебном заведении и оснастить охранников средствами защиты, в частности электрошокерами, травматическим и газовым оружием.

