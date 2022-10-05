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    Романа Ротенберга оштрафовали на 300 тысяч за оскорбительный жест в матче с ЦСКА

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    Континентальная хоккейная лига наказала главного тренера СКА Романа Ротенберга за кулак, показанный в конце победного матча против ЦСКА (3:2 ОТ). КХЛ оштрафовала специалиста на 300 тысяч рублей.

    «На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п. 2.7 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

    По регламенту денежный штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

    Сам Роман Ротенберг заявил после игры, что не хотел никого оскорбить, а кулак был жестом победы. Петербуржцы по ходу матча проигрывали ЦСКА 0:2, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительное время СКА вырвал победу.

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