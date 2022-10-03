СКА отыгрался в матче с ЦСКА со счетом 0:2 и вырвал победу в овертайме

Волевой победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 3 октября.
СКА выиграл со счётом 3:2 в овертайме. Матч начался с двух голов столичных хоккеистов. За ЦСКА забили Константин Окулов (8 — в большинстве) и Никита Нестеров (27 — в большинстве). После этого армейцы с Невы сравняли счет благодаря голам Даниила Пыленкова (40) и Марата Хайруллина (56). Основное время завершилось со счетом 2:2. Победу петербургскому клубу в овертайме принес Максим Грошев на 63-й минуте броском в пустые ворота.
СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, имея 13 побед в 14 матчах. Следующий матч СКА проведет также в Москве 5 октября против «Спартака».