Следственный комитет вновь просят проверить высказывания Пугачевой, а заодно и ее доходы

Общественная организация «Ветераны России» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить все публичные высказывания Аллы Пугачевой. Письмо появилось в СМИ после публикации, сделанной певицей в соцсетях 4 октября, в которой она нелестно отозвалась о тех, кто ее ненавидит, не называя их.
В своем обращении авторы пишут, что «все действия Аллы Борисовны носят публичный характер» и при этом, по их мнению, «порождают общественное недовольство». Они также углядели в словах Пугачевой намеренное распространение сведений, не соответствующих действительности, которые, по их мнению, могут «носить характер дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».
Общественная организация также просит провести проверку доходов певицы, апеллируя к высокой цене, по которой, якобы, продается принадлежащий ей дом в населенном пункте Грязь.
Одной из целей проверки организация называет «поддержание международного мира и безопасности».
Ранее об обращении с просьбой проверить слова Пугачевой на предмет дискредитации армии РФ сообщалось 20 сентября.