Следственный комитет вновь просят проверить высказывания Пугачевой, а заодно и ее доходы

Общественная организация «Ветераны России» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить все публичные высказывания Аллы Пугачевой. Письмо появилось в СМИ после публикации, сделанной певицей в соцсетях 4 октября, в которой она нелестно отозвалась о тех, кто ее ненавидит, не называя их.



В своем обращении авторы пишут, что «все действия Аллы Борисовны носят публичный характер» и при этом, по их мнению, «порождают общественное недовольство». Они также углядели в словах Пугачевой намеренное распространение сведений, не соответствующих действительности, которые, по их мнению, могут «носить характер дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».

