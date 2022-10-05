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    Следственный комитет вновь просят проверить высказывания Пугачевой, а заодно и ее доходы

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    Общественная организация «Ветераны России» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить все публичные высказывания Аллы Пугачевой. Письмо появилось в СМИ после публикации, сделанной певицей в соцсетях 4 октября, в которой она нелестно отозвалась о тех, кто ее ненавидит, не называя их.

    В своем обращении авторы пишут, что «все действия Аллы Борисовны носят публичный характер» и при этом, по их мнению, «порождают общественное недовольство». Они также углядели в словах Пугачевой намеренное распространение сведений, не соответствующих действительности, которые, по их мнению, могут «носить характер дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».

    Общественная организация также просит провести проверку доходов певицы, апеллируя к высокой цене, по которой, якобы, продается принадлежащий ей дом в населенном пункте Грязь.

    Одной из целей проверки организация называет «поддержание международного мира и безопасности».

    Ранее об обращении с просьбой проверить слова Пугачевой на предмет дискредитации армии РФ сообщалось 20 сентября.

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