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    За сутки уголовный розыск Петербурга установил и задержал подозреваемого в домогательствах к девочке в лифте ТЦ

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    Бастрыкин еще не успел проснуться, а уголовный розыск Петербурга уже задержал подозреваемого в домогательствах к ребенку в лифте ТЦ.

    Десятилетняя девочка натерпелась страху, пока поднималась с этажа на этаж в ТЦ «Константиновский» около половины восьмого вечера 2 октября в Пушкине, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября.

    Незнакомец набросился на ребенка с объятиями, а также трогал её грудь через одежду.

    После того, как информация об этом появилась в СМИ, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по данному факту, а её результаты доложить в центральный аппарат.

    После этого городской СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    Сотрудники «Детского» уголовного розыска совместно с коллегами из района установили и в 10 утра 4 октября задержали подозреваемого в Пушкине. Он оказался 28-летним уроженцем Узбекистана, зарегистрированным в Гатчинском районе области.

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