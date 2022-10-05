За сутки уголовный розыск Петербурга установил и задержал подозреваемого в домогательствах к девочке в лифте ТЦ

Бастрыкин еще не успел проснуться, а уголовный розыск Петербурга уже задержал подозреваемого в домогательствах к ребенку в лифте ТЦ.
Десятилетняя девочка натерпелась страху, пока поднималась с этажа на этаж в ТЦ «Константиновский» около половины восьмого вечера 2 октября в Пушкине, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября.
Незнакомец набросился на ребенка с объятиями, а также трогал её грудь через одежду.
После того, как информация об этом появилась в СМИ, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по данному факту, а её результаты доложить в центральный аппарат.
После этого городской СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Сотрудники «Детского» уголовного розыска совместно с коллегами из района установили и в 10 утра 4 октября задержали подозреваемого в Пушкине. Он оказался 28-летним уроженцем Узбекистана, зарегистрированным в Гатчинском районе области.