За сутки уголовный розыск Петербурга установил и задержал подозреваемого в домогательствах к девочке в лифте ТЦ

Бастрыкин еще не успел проснуться, а уголовный розыск Петербурга уже задержал подозреваемого в домогательствах к ребенку в лифте ТЦ.



Десятилетняя девочка натерпелась страху, пока поднималась с этажа на этаж в ТЦ «Константиновский» около половины восьмого вечера 2 октября в Пушкине, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября.



Незнакомец набросился на ребенка с объятиями, а также трогал её грудь через одежду.

