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    Шарий заявил, что из Испании не уезжал

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    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что не покидал Испанию и делать этого не намерен. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал 4 октября в своем телеграм-канале.

    «С мая я не покидал, не покидаю и не намерен в дальнейшем покидать Испанию. Ни на один день, ни на один час. <…> Я не выезжал ни в какую Италию», — говорит блогер. Он добавил, что каждые 15 дней отмечается в суде и последний раз делал это «пару дней назад».

    Ранее ТАСС со ссылкой на документацию сообщил, что суд в Испании постановил прекратить дело об экстрадиции Шария, так как он покинул территорию королевства. «От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — сказано в документе, которое цитирует информагентство.

    5 мая стало известно о задержании Шария в Испании. На родине он подозревается в государственной измене, Киев добивается его экстрадиции. По версии Службы безопасности Украины, он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационной операции», а также занимался дискредитацией политики государства через СМИ. Суд тогда отпустил блогера под подписку о невыезде.

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