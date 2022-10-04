Шарий заявил, что из Испании не уезжал

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что не покидал Испанию и делать этого не намерен. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал 4 октября в своем телеграм-канале.



«С мая я не покидал, не покидаю и не намерен в дальнейшем покидать Испанию. Ни на один день, ни на один час. <…> Я не выезжал ни в какую Италию», — говорит блогер. Он добавил, что каждые 15 дней отмечается в суде и последний раз делал это «пару дней назад».



Ранее ТАСС со ссылкой на документацию сообщил, что суд в Испании постановил прекратить дело об экстрадиции Шария, так как он покинул территорию королевства. «От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — сказано в документе, которое цитирует информагентство.

