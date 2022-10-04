В Испании закрыли дело об экстрадиции блогера Шария. Причина проста

Суд в Испании постановил прекратить дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, так как он покинул территорию королевства. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на решение.

«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — сказано в документе. О данном решении уведомят Интерпол, МИД и минюст Испании.



5 мая стало известно о задержании Шария в Испании. На родине он подозревается в государственной измене, Киев добивается его экстрадиции. По версии Службы безопасности Украины, он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационной операции», а также занимался дискредитацией политики государства через СМИ. Суд тогда отпустил блогера под подписку о невыезде.

