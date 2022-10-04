«Сизиф» с метлой борется с лужей против ветра на Невском. Будни абсурда в Петербурге — на видео

Существуют разные способы устранять последствия непогоды. Обычно в новостях пишут, как спасатели и сотрудники городских служб убирают упавшие деревья, дорожные знаки и прочие конструкции. Но бывают вещи более удивительные, прямо архетипические, хотя и вполне привычные.



Вот так выглядела утром 4 октября борьба с лужей в центре Петербурга — на Невском проспекте, 10, напротив Казанского собора. Она продолжалась более 10 минут; мы ускорили видео, чтобы вы лучше могли оценить ход «сизифовых» работ.

