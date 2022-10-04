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    «Сизиф» с метлой борется с лужей против ветра на Невском. Будни абсурда в Петербурге — на видео

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    Существуют разные способы устранять последствия непогоды. Обычно в новостях пишут, как спасатели и сотрудники городских служб убирают упавшие деревья, дорожные знаки и прочие конструкции. Но бывают вещи более удивительные, прямо архетипические, хотя и вполне привычные.

    Вот так выглядела утром 4 октября борьба с лужей в центре Петербурга — на Невском проспекте, 10, напротив Казанского собора. Она продолжалась более 10 минут; мы ускорили видео, чтобы вы лучше могли оценить ход «сизифовых» работ.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Дворник разгоняет воду из лужи вопреки ветру. В идеале воду надо загнать в люк у края проезжей части. В итоге её удалось-таки частично направить к люку, ну и распределить по тротуару. Фотограф «Фонтанки» спросил дворника, каждый ли раз они так мучаются. Тот ответил: «Да, каждый, а что делать».

    Сильные дожди циклон принёс в Петербург в понедельник, ночью на город вылилась пятая часть месячной нормы осадков (а кое-где в Ленобласти — и добрая половина). К утру 4 октября спасатели успели отработать 112 вызовов, устраняя последствия непогоды. Комитет по благоустройству насчитал более 70 упавших деревьев.

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