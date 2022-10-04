Проверка системы оповещения в Петербурге снова отменена. За год громкоговорители не включали ни разу

В Петербурге отменена комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) с включением громкоговорителей. Она была запланирована на среду, но указания МЧС России разрешили планы. Об отмене 4 октября сообщили в комитете по информатизации и связи.



С начала года в городе не проводилось ни одной полноценной «громкой» проверки системы централизованного оповещения. Первая отмена последовала сразу после объявления о начале спецоперации в конце февраля. Смольный тогда перенес мероприятия на неопределенный срок. В июле вой сирен снова отменился.