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    Проверка системы оповещения в Петербурге снова отменена. За год громкоговорители не включали ни разу

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    В Петербурге отменена комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) с включением громкоговорителей. Она была запланирована на среду, но указания МЧС России разрешили планы. Об отмене 4 октября сообщили в комитете по информатизации и связи.

    С начала года в городе не проводилось ни одной полноценной «громкой» проверки системы централизованного оповещения. Первая отмена последовала сразу после объявления о начале спецоперации в конце февраля. Смольный тогда перенес мероприятия на неопределенный срок. В июле вой сирен снова отменился.

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