Сирены и громкоговорители не будут пугать горожан. Проверка системы оповещения в Петербурге пройдет тихо

В среду, 20 июля, в Петербурге проверят работу системы оповещения населения. Однако на этот раз решили обойтись без громких звуков.
Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) пройдет без включения электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле- и радиоканалов, сообщает 19 июля медиацентр Санкт-Петербурга. Ранее говорилось, что с 10:30 до 11:00 в городе заработают сирены и громкоговорители, а также сообщения о проверке будут транслировать по ряду телеканалов и радиостанций.
«РАСЦО в Санкт-Петербурге управляется только по цифровым каналам связи, все подсистемы между собой полностью программно и технически сопряжены, а техническое состояние оборудования мониторится дистанционно, поэтому специалисты смогут оценить исправность системы оповещения без включения сирен и громкоговорителей», — говорится в сообщении.
Готовность системы проверяют ежегодно. Первоначально это планировали сделать в начале марта, но 27 февраля Смольный перенес проверку на неопределенный срок.