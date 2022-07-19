Сирены и громкоговорители не будут пугать горожан. Проверка системы оповещения в Петербурге пройдет тихо

В среду, 20 июля, в Петербурге проверят работу системы оповещения населения. Однако на этот раз решили обойтись без громких звуков.



Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) пройдет без включения электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле- и радиоканалов, сообщает 19 июля медиацентр Санкт-Петербурга. Ранее говорилось, что с 10:30 до 11:00 в городе заработают сирены и громкоговорители, а также сообщения о проверке будут транслировать по ряду телеканалов и радиостанций.