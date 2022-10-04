The Times: НАТО опасается ядерных испытаний России на границах с Украиной

Россия якобы может «продемонстрировать готовность использовать оружие массового поражения» путем проведения ядерного испытания на границе с Украиной. Об этом 3 октября сообщает The Times.

Как утверждает издание со ссылкой на источник в сфере обороны, в НАТО полагают, что испытания могут пройти в Черном море.

Россия неоднократно исключала возможность применения ядерного оружия на Украине. Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ заявлял, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент.

