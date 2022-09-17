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    Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия. В Кремле ответили

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    Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного или химического оружия на Украине. Об этом он заявил в интервью CBS 17 сентября.

    «Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... (Что Россия применит ядерное или химическое оружие на Украине. — Прим. ред.) Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — заявил Байден.

    При этом президент США не стал уточнять, ответит ли Америка в таком случае.

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос РИА Новости о возможности применении ядерного оружия ответил: «Читайте доктрину, там все написано».

    Отметим, что в мировой истории лишь США применяли ядерное оружие во время конфликтов. В августе 1945 года атомные бомбы сбросили на Хиросиму (погибли 140 тысяч человек) и на Нагасаки (74 тысячи).

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет.

    Согласно указу президента «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания», Россия может применить такое вооружение при условии агрессии, которая угрожает существованию страны; воздействии противника на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; в случае ядерного удара по России или ее союзникам или поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию РФ.

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