Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия. В Кремле ответили

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного или химического оружия на Украине. Об этом он заявил в интервью CBS 17 сентября.



«Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... (Что Россия применит ядерное или химическое оружие на Украине. — Прим. ред.) Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — заявил Байден.

