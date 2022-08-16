Шойгу: Необходимости применения ядерного оружия на Украине нет

Сообщения СМИ о планах России применить тактическое ядерное и химическое оружие на Украине являются абсолютной ложью. Об этом 16 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Х Московской конференции по международной безопасности.



Глава ведомства уточнил, что с военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости.



«Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — заявил Шойгу (цитата по РИА Новости).