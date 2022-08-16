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    Шойгу: Необходимости применения ядерного оружия на Украине нет

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    2 комментария

    Сообщения СМИ о планах России применить тактическое ядерное и химическое оружие на Украине являются абсолютной ложью. Об этом 16 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Х Московской конференции по международной безопасности.

    Глава ведомства уточнил, что с военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости.

    «Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — заявил Шойгу (цитата по РИА Новости).

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    Комментарии 2

    Otkating16 Авг 2022 в 10:45
    Соловьёв, Скабеева и Симонян боюсь очень удивятся такому заявлению.

    "...необходимости нет."
    +1−0
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