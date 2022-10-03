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    Дождь налил Петербургу пару лишних баллов пробок. На Софийской 5 км проползают за час

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    Непогода сказалась на интенсивности движения в Петербурге в понедельник, 3 октября. К семи часам вечера загруженность дорог достигла «красных» 8 баллов по шкале «Яндекса».

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Обычно в это время в городе бывает на два балла меньше. Ожидается, что на дорогах станет свободнее в ближайший час, и к девяти часам вечера пробки не будут превышать трёх баллов.

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    По данным сервиса, в соревновании вечерних пробок лидирует затор на Софийской улице. В половине седьмого часа вечера там «краснели» 5,7 км до Колпинского шоссе, водителям требовалось чуть больше часа на участке, который в другое время можно проехать за 18 минут. За час затор потерял примерно километр.

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    Погода в Петербурге не располагает к прогулкам. Вечером в понедельник город поливает и сдувает, сады и скверы закрыты.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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