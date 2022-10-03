    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-в

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.57eur54.39
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиПедагог из ДНР - учитель года?Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    «Напряжённее некуда». Премьер Финляндии поддержала строительство забора на границе с Россией

    4380
    27 комментариев

    Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что предпосылки для строительства забора на границе с Россией есть. По её мнению, решать этот вопрос нужно быстро и единогласно.

    «Идея хорошая, к ней следует отнестись серьезно. Я считаю, что по этому вопросу необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть», — цитируют Марин финские СМИ 3 октября.

    Премьер-министр выразила надежду, что к единому мнению удастся прийти быстро, отметив, что само строительство может затянуться на несколько лет. Напряженности в отношениях с Россией появление забора, по мнению Марин, не добавит, поскольку «трудно представить еще более напряженную ситуацию».

    Об ограждениях в Финляндии говорят уже давно. Закон о границе, позволяющий их строить и использовать для этого частные территории, был принят 7 июля. Сторонников и противников этой идеи в стране, судя по летнему опросу, почти поровну, но тех, кто против, всё же чуть больше.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close