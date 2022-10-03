«Напряжённее некуда». Премьер Финляндии поддержала строительство забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что предпосылки для строительства забора на границе с Россией есть. По её мнению, решать этот вопрос нужно быстро и единогласно.
«Идея хорошая, к ней следует отнестись серьезно. Я считаю, что по этому вопросу необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть», — цитируют Марин финские СМИ 3 октября.
Премьер-министр выразила надежду, что к единому мнению удастся прийти быстро, отметив, что само строительство может затянуться на несколько лет. Напряженности в отношениях с Россией появление забора, по мнению Марин, не добавит, поскольку «трудно представить еще более напряженную ситуацию».
Об ограждениях в Финляндии говорят уже давно. Закон о границе, позволяющий их строить и использовать для этого частные территории, был принят 7 июля. Сторонников и противников этой идеи в стране, судя по летнему опросу, почти поровну, но тех, кто против, всё же чуть больше.