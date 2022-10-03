«Напряжённее некуда». Премьер Финляндии поддержала строительство забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что предпосылки для строительства забора на границе с Россией есть. По её мнению, решать этот вопрос нужно быстро и единогласно.



«Идея хорошая, к ней следует отнестись серьезно. Я считаю, что по этому вопросу необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть», — цитируют Марин финские СМИ 3 октября.

