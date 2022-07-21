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    Больше выступило против. Строительство забора на границе с Россией поддержали 36% финнов

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    Строительство забора на границе между Финляндией и Россией поддерживает 36 % финнов, против выступили 38 %, а затруднились ответить — 26 %. Об этом 21 июля рассказали финские СМИ со ссылкой на опрос медиагруппы Uutissuomalainen.

    Строительство забора поддерживают больше мужчины, чем женщины. Наибольшую поддержку возведению «стены на границе» высказал электорат «Истинных финнов». Наиболее критично относятся к ней сторонники «Зеленых» и Союза левых сил.

    Опрос проводился в июне, в нем участвовала 1000 финнов. Авторы допускают погрешность опроса в 3,1 %.

    Ограждение на границе Финляндии и России может быть установлено до конца лета. Закон о границе, позволяющий строить ограждения и использовать для этого частные территории, в Финляндии принят 7 июля.

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