Больше выступило против. Строительство забора на границе с Россией поддержали 36% финнов

Строительство забора на границе между Финляндией и Россией поддерживает 36 % финнов, против выступили 38 % , а затруднились ответить — 26 % . Об этом 21 июля рассказали финские СМИ со ссылкой на опрос медиагруппы Uutissuomalainen.



Строительство забора поддерживают больше мужчины, чем женщины. Наибольшую поддержку возведению «стены на границе» высказал электорат «Истинных финнов». Наиболее критично относятся к ней сторонники «Зеленых» и Союза левых сил.

