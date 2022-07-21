Больше выступило против. Строительство забора на границе с Россией поддержали 36% финнов

Строительство забора на границе между Финляндией и Россией поддерживает
Строительство забора поддерживают больше мужчины, чем женщины. Наибольшую поддержку возведению «стены на границе» высказал электорат «Истинных финнов». Наиболее критично относятся к ней сторонники «Зеленых» и Союза левых сил.
Опрос проводился в июне, в нем участвовала 1000 финнов. Авторы допускают погрешность опроса в
Ограждение на границе Финляндии и России может быть установлено до конца лета. Закон о границе, позволяющий строить ограждения и использовать для этого частные территории, в Финляндии принят 7 июля.