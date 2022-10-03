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    Береговая охрана Швеции: Утечка на «Северном потоке — 2» возобновилась

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    На газопроводе «Северный поток — 2» возобновилась утечка. Об этом 3 октября заявила Служба береговой охраны Швеции.

    «Согласно прогнозу, основанному на диалоге с «Северным потоком», утечки должны были прекратиться в воскресенье, но это относится к большему выбросу из «Северного потока». Меньшая утечка на «Северном потоке — 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

    В службе полагают, что утечка может продолжаться еще какое-то время, поэтому она готовится принимать меры для охраны окружающей среды.

    Ранее в «Газпроме» заявили, что давление на трех нитках «Северных потоков» стабилизировалось, утечки прекратились, а из четвертой нитки откачивают газ.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. Генпрокуратура РФ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

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