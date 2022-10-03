Береговая охрана Швеции: Утечка на «Северном потоке — 2» возобновилась

На газопроводе «Северный поток — 2» возобновилась утечка. Об этом 3 октября заявила Служба береговой охраны Швеции.
«Согласно прогнозу, основанному на диалоге с «Северным потоком», утечки должны были прекратиться в воскресенье, но это относится к большему выбросу из «Северного потока». Меньшая утечка на «Северном потоке — 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В службе полагают, что утечка может продолжаться еще какое-то время, поэтому она готовится принимать меры для охраны окружающей среды.
Ранее в «Газпроме» заявили, что давление на трех нитках «Северных потоков» стабилизировалось, утечки прекратились, а из четвертой нитки откачивают газ.