Утечки на трех нитках «Северных потоков» прекратились. Из четвертой откачивают газ

В двух нитках газопровода «Северный поток — 1» и в нитке А «Северного потока — 2» стабилизировалось давление, утечки газа прекратились. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба «Газпрома».



В нитке В «Северного потока — 2» снижают давление — откачивают из трубы природный газ. Потом можно будет безопасно проверить, цела ли нитка, и снизить экологические риски при возможных утечках.

«В случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока — 2» природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод», — отмечают в компании.