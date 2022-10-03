Утечки на трех нитках «Северных потоков» прекратились. Из четвертой откачивают газ

В двух нитках газопровода «Северный поток — 1» и в нитке А «Северного потока — 2» стабилизировалось давление, утечки газа прекратились. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба «Газпрома».
В нитке В «Северного потока — 2» снижают давление — откачивают из трубы природный газ. Потом можно будет безопасно проверить, цела ли нитка, и снизить экологические риски при возможных утечках.
«В случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока — 2» природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод», — отмечают в компании.
Ранее Электрическое агентство Дании сообщило, что утечка на «Северном потоке» прекратилась.
Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. Генпрокуратура РФ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».