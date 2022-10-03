    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    755мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd55.3eur52.74
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиПедагог из ДНР - учитель года?Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Утечки на трех нитках «Северных потоков» прекратились. Из четвертой откачивают газ

    2523
    обсудить

    В двух нитках газопровода «Северный поток — 1» и в нитке А «Северного потока — 2» стабилизировалось давление, утечки газа прекратились. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба «Газпрома».

    В нитке В «Северного потока — 2» снижают давление — откачивают из трубы природный газ. Потом можно будет безопасно проверить, цела ли нитка, и снизить экологические риски при возможных утечках.

    «В случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока — 2» природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод», — отмечают в компании.

    Ранее Электрическое агентство Дании сообщило, что утечка на «Северном потоке» прекратилась.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. Генпрокуратура РФ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close