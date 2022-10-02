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    Из «Северного потока» вышел весь газ, утечка закончилась

    2041
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    Энергетическое агенство Дании сообщило о стабильном давлении в «Северном потоке». 2 октября утечка закончилась.

    Давление стабильно в двух трубах, отмечает агентство. Это значит, что выброс газа закончен. Накануне сообщалось и о том, что опустела труба «Северного потока — 2».

    В трех нитках потоков на момент взрыва было порядка 800 миллионов кубометров газа. Он весь оказался в море и в воздухе. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту аварии. Экологи говорят о катастрофе, связанной с выбросом метана.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. Генпрокуратура РФ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

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