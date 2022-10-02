Из «Северного потока» вышел весь газ, утечка закончилась

Энергетическое агенство Дании сообщило о стабильном давлении в «Северном потоке». 2 октября утечка закончилась.

Давление стабильно в двух трубах, отмечает агентство. Это значит, что выброс газа закончен. Накануне сообщалось и о том, что опустела труба «Северного потока — 2».

В трех нитках потоков на момент взрыва было порядка 800 миллионов кубометров газа. Он весь оказался в море и в воздухе. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту аварии. Экологи говорят о катастрофе, связанной с выбросом метана.