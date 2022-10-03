СК изъял машину полицейского, устроившего «пьяное» ДТП под Выборгом

Предварительно установлено, что 2 октября полицейский, управляя автомобилем «под градусом», выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с двумя машинами, сообщает 3 октября пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария произошла в 17:50 на трассе «Скандинавия». В общей сложности столкнулись четыре автомобиля, и в результате четыре человека получили травмы, в том числе сотрудник ОВД, находящийся в отпуске.

«Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято транспортное средство виновника ДТП. <...> Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и установления степени тяжести вреда здоровью, причинённого пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства. В МВД также ведется проверка. Если вину сотрудника установят, он будет уволен из органов по дискредитирующим обстоятельствам и привлечен к ответственности, добавляют в главке.



Ранее сообщалось, что на 3-м километре подъезда к Выборгу 40-летний полицейский на Mitsubishi Pajero выехал на «встречку» на закруглении дороги и столкнулся с Renault Sandero и Ford, а «Форд» от удара отлетел в Skoda. Пострадали водитель и пассажир «Форда», пассажир «Шкоды» и сам полицейский. В районном отделе ГИБДД 47news сообщили, что от медосвидетельствования сотрудник отказался, однако, по информации издания, алкотестер показал у него 0,979 миллиграмма на литр.