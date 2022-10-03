    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    755мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd55.3eur52.74
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиПедагог из ДНР - учитель года?Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Пьяный полицейский устроил массовое ДТП с пострадавшими под Выборгом

    8211
    12 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Начальник одного из областных отделений УМВД устроил массовое ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Алкотестер показал, что он был сильно пьян, а очевидцы рассказали, что после его ловили водители. Четверо участников получили травмы.

    Авария произошла около шести часов вечера 2 октября на 3-м километре подъезда к Выборгу, сообщает 47news. По предварительной информации, Mitsubishi Pajero на закруглении дороги вылетел на «встречку», по касательной столкнулся с Renault Sandero, а затем — лоб в лоб с Ford, который отбросило в Skoda. «Удар был такой силы, что «Форд» отлетел назад на 10 метров и упал на капот «Шкоды», которая двигалась сзади», — пишет в группе «Интересные события в Выборге» очевидец Евген.

    ПоделитьсяПоделиться

    По информации 47news, за рулем «Паджеро» был 40-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства УМВД по Выборгскому району Ленобласти Иван Уткин. При освидетельствовании алкотестер показал у него 0,979 миллиграмма на литр, а это весьма сильное опьянение. По словам читателя издания, после ДТП полицейский попытался скрыться, но был пойман водителем «Шкоды» и передан сотрудникам ГИБДД. «При осмотре в его автомобиле «Паджеро» обнаружен пистолет с боевыми патронами», — добавил очевидец. В УМВД по Выборгскому району Ленобласти 47news рассказали, что Уткин находился в отпуске.

    В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Форда» и пассажир «Шкоды», а полицейский получил ушиб живота. По факту произошедшего проверку ведет Следственный комитет Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    AKM03 Окт 2022 в 14:03
    Они все такие.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close