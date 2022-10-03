Пьяный полицейский устроил массовое ДТП с пострадавшими под Выборгом

Начальник одного из областных отделений УМВД устроил массовое ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Алкотестер показал, что он был сильно пьян, а очевидцы рассказали, что после его ловили водители. Четверо участников получили травмы.
Авария произошла около шести часов вечера 2 октября на 3-м километре подъезда к Выборгу, сообщает 47news. По предварительной информации, Mitsubishi Pajero на закруглении дороги вылетел на «встречку», по касательной столкнулся с Renault Sandero, а затем — лоб в лоб с Ford, который отбросило в Skoda. «Удар был такой силы, что «Форд» отлетел назад на 10 метров и упал на капот «Шкоды», которая двигалась сзади», — пишет в группе «Интересные события в Выборге» очевидец Евген.
По информации 47news, за рулем «Паджеро» был 40-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства УМВД по Выборгскому району Ленобласти Иван Уткин. При освидетельствовании алкотестер показал у него 0,979 миллиграмма на литр, а это весьма сильное опьянение. По словам читателя издания, после ДТП полицейский попытался скрыться, но был пойман водителем «Шкоды» и передан сотрудникам ГИБДД. «При осмотре в его автомобиле «Паджеро» обнаружен пистолет с боевыми патронами», — добавил очевидец. В УМВД по Выборгскому району Ленобласти 47news рассказали, что Уткин находился в отпуске.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Форда» и пассажир «Шкоды», а полицейский получил ушиб живота. По факту произошедшего проверку ведет Следственный комитет Ленобласти.