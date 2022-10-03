СК возбудил дело из-за застройки у пляжа в Сестрорецке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ. Причина — строительные работы у пляжа «Белая Гора».



По данным «Фонтанки», дело находится в производстве СК по Курортному району Петербурга, оно было возбуждено перед выходными, 30 сентября. Статья 264 УК РФ — это «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».



Речь идет о застройке участка у пляжа «Белая Гора» в Сестрорецке. Ранее местные жители запустили петицию по поводу того, что часть территории восточнее дома № 26 по Советскому проспекту огородили строительным забором. Вскоре там начались земляные работы. 1 октября глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за застройки в природной зоне.

