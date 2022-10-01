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    Бастрыкин поручил возбудить дело о застройке в природной зоне Сестрорецка

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о застройке природной зоны в Петербурге. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

    На законность возведения жилого дома в природной зоне в Сестрорецке просили обратить внимание активисты в социальных сетях.

    «Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. было дано поручение о проведении доследственной проверки по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

    Следователи установили, что стройка осуществлялась по согласованию с комитетом по охране памятников. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

    «Фонтанка» попробовала уточнить адрес объекта в ведомстве, однако получила отказ. Пресс-служба ответила, что «не расширяет» релиз.

    В последнее время глава Следственного комитета обращает пристальное внимание на градостроительные проблемы Петербурга. Председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров обвиняется в превышении должностных полномочий. В уголовном деле против КГИОП, пояснял СК, речь идет о подготовке исторических зданий к сносу.

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