Бастрыкин поручил возбудить дело о застройке в природной зоне Сестрорецка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о застройке природной зоны в Петербурге. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СК РФ.
На законность возведения жилого дома в природной зоне в Сестрорецке просили обратить внимание активисты в социальных сетях.
«Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным
Следователи установили, что стройка осуществлялась по согласованию с комитетом по охране памятников. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Фонтанка» попробовала уточнить адрес объекта в ведомстве, однако получила отказ. Пресс-служба ответила, что «не расширяет» релиз.
В последнее время глава Следственного комитета обращает пристальное внимание на градостроительные проблемы Петербурга. Председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров обвиняется в превышении должностных полномочий. В уголовном деле против КГИОП, пояснял СК, речь идет о подготовке исторических зданий к сносу.