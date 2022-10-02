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    Россия гарантирует ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям изучение родного языка

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    Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на присоединяемых территориях, право на сохранение и изучение родного языка, следует из постановления Конституционного суда.

    «Российская Федерация гарантирует право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», — говорится в тексте постановления от 2 октября.

    При этом в договорах с ЛНР и ДНР отдельно уточняется, что их государственными языками является русский.

    Международные договоры о присоединении к РФ были подписаны президентом России Владимиром Путиным 30 сентября. Конституционный суд признал их не противоречащими закону.

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