Задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме

Глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин, занимающий также пост первого секретаря столичного горкома КПРФ, задержан 30 сентября в московском метро, на станции «Охотный ряд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции КПРФ. Политик возвращался с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России.
«Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город», — рассказали в пресс-службе.
Обвинений Зубрилину не предъявляют, также не дают никаких объяснений, отмечают в пресс-службе.
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении их в состав России. После этого на Красной площади начался митинг-концерт по итогам референдумов. На него прибыл Путин.