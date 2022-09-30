Задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме

Глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин, занимающий также пост первого секретаря столичного горкома КПРФ, задержан 30 сентября в московском метро, на станции «Охотный ряд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции КПРФ. Политик возвращался с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России.



«Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город», — рассказали в пресс-службе.

